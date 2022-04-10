УНИКС разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС одержал победу с крупным счётом в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником казанского клуба был саратовский «Автодор». Встреча завершилась со счётом 103:67 (24:19, 22:18, 28:14, 29:16) в пользу подопечных Велимира Перасовича.
Стартовый отрезок матча проходил в упорной борьбе, однако в его концовке сильнее были баскетболисты казанской команды, что обеспечило им отрыв в 5 очков перед второй четвертью. Вторая десятиминутка также проходила в борьбе, и вновь небольшой перевес был у хозяев площадки. Не поменялся характер матча и во второй половине. Итог — уверенная победу УНИКСа.
В следующем туре Единой лиги ВТБ «Автодор» на выезде сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт 16 апреля и начнётся в 17:00 мск. УНИКС провёл последний матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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