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УНИКС разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
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УНИКС одержал победу с крупным счётом в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником казанского клуба был саратовский «Автодор». Встреча завершилась со счётом 103:67 (24:19, 22:18, 28:14, 29:16) в пользу подопечных Велимира Перасовича.

Стартовый отрезок матча проходил в упорной борьбе, однако в его концовке сильнее были баскетболисты казанской команды, что обеспечило им отрыв в 5 очков перед второй четвертью. Вторая десятиминутка также проходила в борьбе, и вновь небольшой перевес был у хозяев площадки. Не поменялся характер матча и во второй половине. Итог — уверенная победу УНИКСа.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Автодор» на выезде сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт 16 апреля и начнётся в 17:00 мск. УНИКС провёл последний матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
103 : 67
Автодор
Саратов, Россия
УНИКС: Джекири, Джонсон, Жбанов, Зайцев, Клименко, Комолов, Лазарев, Мэйо, Списсу , Узинский, Хезонья, Шакич
Автодор: Иванов, Карванен, Квитковских, Минченко, Михайловский, Петенев, Печкин, Пранаускис, Рейш, Сергеев
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