Названы подробности о будущем Джона Брауна и Марюса Григониса

Форвард Джон Браун и атакующий защитник Марюс Григонис почти наверняка сыграют в Евролиге в следующем сезоне. Об этом в своём «твиттере» рассказал известный инсайдер Маттео Андреани.



По сведениям источника, многие клубы, участвующие в турнире, в настоящее время проявляют к ним предметный интерес.



Ранее сообщалось, что Браун договорился с УНИКСом о расторжении контракта, который действовал до конца сезона-2022/2023. Игрок перешёл в казанскую команду из итальянского клуба «Нью Баскет Бриндизи» в 2020 году. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги он провёл за УНИКС 10 матчей, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 1,9 передачи.



Соглашение Григониса с армейцами рассчитано до 2024 года. Ранее сообщалось, что после ситуации вокруг Украины литовец принял решение уехать из России.

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