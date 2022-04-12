У Луки Дончича диагностировано растяжение икроножной мышцы
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил травму, сообщает ESPN.
По информации источника, у соовенца диагностировано растяжение икроножной мышцы, но сроки восстановления пока не известны. Игрок может пропустить первый матч плей-офф. Дончич повредил ногу в последнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс».
В феврале Лука Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.
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