Кевин Дюрант отреагировал на стрельбу в Нью-Йорке
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о стрельбе, которая произошла на одной из станций метро в Нью-Йорке. Инцидент случился сегодня, 12 апреля, около 8:30 по местному времени (15:30 мск). По предварительной информации местной полиции, пострадали 13 человек.
«Я знаю, что пару человек застрелили. Это прискорбная ситуация. Надеюсь, порядок будет восстановлен», — приводит слова Дюранта репортёр Брайан Льюис на своей официальной странице в «Твиттере».
Ранее шведский новичок московского ЦСКА Юнас Йеребко вспомнил о своём выступлении в Национальной баскетбольной ассоциации, упомянув, в частности, Дюранта.
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