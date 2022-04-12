Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант отреагировал на стрельбу в Нью-Йорке

Кевин Дюрант отреагировал на стрельбу в Нью-Йорке
Комментарии

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о стрельбе, которая произошла на одной из станций метро в Нью-Йорке. Инцидент случился сегодня, 12 апреля, около 8:30 по местному времени (15:30 мск). По предварительной информации местной полиции, пострадали 13 человек.

«Я знаю, что пару человек застрелили. Это прискорбная ситуация. Надеюсь, порядок будет восстановлен», — приводит слова Дюранта репортёр Брайан Льюис на своей официальной странице в «Твиттере».

Ранее шведский новичок московского ЦСКА Юнас Йеребко вспомнил о своём выступлении в Национальной баскетбольной ассоциации, упомянув, в частности, Дюранта.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Новичок ЦСКА Йеребко — об опыте в НБА: сдержать Коби Брайанта было сложнее всего
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022