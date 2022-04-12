Кевин Дюрант отреагировал на стрельбу в Нью-Йорке

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о стрельбе, которая произошла на одной из станций метро в Нью-Йорке. Инцидент случился сегодня, 12 апреля, около 8:30 по местному времени (15:30 мск). По предварительной информации местной полиции, пострадали 13 человек.



«Я знаю, что пару человек застрелили. Это прискорбная ситуация. Надеюсь, порядок будет восстановлен», — приводит слова Дюранта репортёр Брайан Льюис на своей официальной странице в «Твиттере».

Ранее шведский новичок московского ЦСКА Юнас Йеребко вспомнил о своём выступлении в Национальной баскетбольной ассоциации, упомянув, в частности, Дюранта.



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