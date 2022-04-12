Названа причина конфликта между Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом

Недовольство между звёздными игроками Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом в «Бруклин Нетс» началось после того, как Харден появился на сборах не в форме. Об этом рассказал обозреватель ESPN US Кевин Арновиц.
По сведениям источника, Дюрант был удивлён отсутствием у Хардена энергии, а также его вялой игрой. Харден же посчитал Дюранта неприятным и самодовольным.
Напомним, в феврале Харден перешёл из «Бруклина» в «Филадельфию Сиксерс». В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации он принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 22 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 10,3 результативной передачи.
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