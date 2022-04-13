НБА назвала лучших игроков последнего месяца регулярки

НБА последний раз в регулярном чемпионате сезона-2021/22 назвала лучших игроков месяца.

Ими стали форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо — в Восточной конференции и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в Западной.



Йокич помог «Наггетс» одержать 12 побед в 31 матчей. Серб набирал в среднем по 31,6 очка, 13,7 подбора и 7,5 передачи.



«Бакс» с нигерийским форвардом выиграли 14 из 20 матчей. В среднем за игру он набирал по 31,5 очка, 12,3 подбора и 5 передач.



Примечательно, что Йокич и Адетокунбо также являются кандидатами на звание MVP сезона.

Напомним, ранее 27-летний Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В текущей «регулярке» у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи.

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