Хезонья: Воронцевич — это ходячая энциклопедия, живая книга баскетбола

Форвард УНИКСа Марио Хезонья высказался по поводу своего одноклубника Андрея Воронцевича, а также сравнил уровень Единой лиги ВТБ с чемпионатом Испании.

«Андрей один из лучших, это ходячая энциклопедия, живая книга баскетбола. Книга жизни. Отыграть 15-16 лет в ЦСКА на таком высоком уровне в Евролиге, как Воронцевич, дано не каждому. Это нужно понимать. И сейчас он мне постоянно помогает на площадке, я всегда могу у него что-то спросить. И он всегда мне ответит. Это очень здорово – иметь в своей команде на площадке такого игрока, как Воронцевич.

Лига ВТБ точно одна из ведущих в Европе наряду с испанской. Я бы поставил её на второе место после испанской и Евролиги. Приятно удивлён уровнем российской лиги. Приятно здесь играть. В Испании невозможно предсказать, кто кого победит. Конечно, два первых места зарезервированы за «Реалом» и «Барселоной», но там есть ещё и «Валенсия», «Хувентуд», «Уникаха», «Баскония» – много невероятно хороших клубов, которые могут всегда удивить. Там знают, как играть. Масса хороших баскетболистов», — приводит слова Хезоньи «Татар-информ».

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