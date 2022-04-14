Мэджик Джонсон об отказе акций Nike: я был бы уже триллионером

Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон выразил сожаление по поводу отказа от сделки с компанией Nike в начале своей карьеры баскетболиста.
«Я никогда не слышал об акциях в 19 лет, поэтому я взял деньги… мужик, я был бы уже триллионером. Думаю ли я о том, как в 1979-м году мог получить эти акции и сколько бы они стоили сегодня? Конечно. Так что да, это меня убивает каждый раз, когда думаю об этом. Майкл Джордан мог бы мне сделать такие суммы», – приводит слова Мэджика The Score.
В 1979-м году звёздный баскетболист отказался от сделки с Nike, так как компания предлагала ему свои акции. Поэтому Мэджик заключил контракт с Converse, так как они предложили денежное вознаграждение.
В одном из эпизодов сериала «Время побеждать: Рассвет династии «Лейкерс» основатель Nike Фил Найт предлагает молодому игроку 100 000 долларов в виде акций компании, а также 1 доллар за каждую проданную пару обуви. По оценкам создателей сериала данные активы стоили бы порядка 5,2 миллиарда долларов в данный момент.
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