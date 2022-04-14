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Джей Ар Смит: мы постоянно курили марихуану, находясь в «пузыре»

Джей Ар Смит: мы постоянно курили марихуану, находясь в «пузыре»
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Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит в эфире подкаста рассказал, что многие игроки НБА снимали напряжение в «пузыре» в Орландо, применяя лёгкие наркотики.

«Мы постоянно курили марихуану, находясь в «пузыре». Так мы вышли из ситуации, и я рад, что мы это сделали. Многие думали, что мы не сможем хорошо играть. Когда мы приехали в «пузырь», многие игроки не могли хорошо выступать при пустых трибунах, но в итоге мы увидели хороший баскетбол. Это не то же самое, что и алкоголь. Будучи пьяным, ты не сможешь набирать по 60 очков», — рассказал Смит в эфире подкаста SHOWTIME Basketball.

НБА завершала сезон-2019/2020 в «пузыре» Орландо из-за пандемии коронавируса. Смит выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», которые в итоге стали чемпионами лиги.

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