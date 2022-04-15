Дюрант не рассчитывает на участие Симмонса в серии с «Бруклином»

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что он не ждёт участия Бена Симмонса в серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс».



«Нет, я не жду, что Бен Симмонс будет играть. Мне так проще. Я не давлю на Бена, не заставляю его выходить и играть. Я хотел бы, чтобы он привёл свою форму в порядок и выздоровел как можно скорее. Готовлюсь к тому, что мы будем играть тем составом, который у нас есть на данный момент», — приводит слова Кевина Дюранта Yahoo.



«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.

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