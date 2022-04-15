Брэд Стивенс отреагировал на слухи, согласно которым он возглавит «Лос-Анджелес Лейкерс»

Президент по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс отреагировал на слухи, связывающие его кандидатуру с постом нового главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Нет. Мне это неинтересно. Во-первых, я понятия не имею, что меня ждёт в будущем. Я нахожусь в одной из тех ситуаций, когда решение об уходе принимаю не я, а кто-то другой. Но что поделать — это мир, в котором мы живём. Я определённо не уйду для перехода в «Лейкерс». Это точно.

Да я и не тот человек, к которому они обратятся. У них много хороших кандидатов», — приводит слова Стивенса MassLive.

Ранее сообщалось, кого в качестве нового тренера «Лос-Анджелеса» хочет видеть лидер команды Леброн Джеймс.



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