Владимир Гомельский оценил новый трансферный ход ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями относительно подписания контракта ЦСКА с Евгением Колесниковым. Ранее атакующий защитник выступал за «Автодор».



«Я не могу быть объективным. Женя Колесников — настоящий боец и нравится мне с того времени, когда играл за молодёжную сборную страны. Очень надеюсь, что своё игровое время он получит и пользу команде принесёт. Для чего армейцы его подписали? ЦСКА испытывает дефицит атакующих защитников. А Женя Колесников хорош на обоих концах площадки», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В нынешнем сезоне в составе «Автодора» Колесников принял участие в 12 матчах Лиги ВТБ (6,7 очка, 2,0 подбора, 1,3 передачи, 62,5% двухочковых, 45,5% трёхочковых) и 11 матчах Кубка ФИБА-Европы (7,3 очка, 1,8 подбора, 0,8 передачи, 56% двухочковых, 40% трёхочковых).

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