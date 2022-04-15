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Итудис высказался о заключительном матче ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Итудис высказался о заключительном матче ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий о предстоящем матче своей команды с «Цмоки-Минск», который станет для обоих клубов заключительным в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Для нас очень важно завершить регулярный сезон победой, всё в наших руках. Мы хорошо тренируемся, большинство игроков здоровы, и мы с нетерпением ждём возможности сыграть перед нашими болельщиками, надеюсь, они придут поддержать нас завтра. Готовимся серьёзно, минчане показывают очень агрессивный баскетбол, в составе есть и молодые, и опытные ребята. У Жени Колесникова была вторая тренировка, и я думаю, у него есть шансы завтра оказаться в заявке», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА и «Цмоки-Минск» состоится завтра, 16 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск.

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