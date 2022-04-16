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Джеймс Харден объяснил решение перейти из «Бруклина» в «Филадельфию»

Джеймс Харден объяснил решение перейти из «Бруклина» в «Филадельфию»
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Звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден ответил на вопрос журналиста, попросившего его подытожить своё пребывание в «Бруклин Нетс».

«Было много взлётов и падений. Я благодарен «Нетс» и городу в целом за то, что они сделали для меня за эти полтора года. Но это бизнес, и для меня моё счастье важнее всего. Поэтому я должен был принять лучшее решение для себя и своей семьи. Но да, признаюсь, что ценил время в «Бруклине», — приводит слова Хардена обозреватель Билли Рейнхардт на своей странице в «Твиттере».

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон». Перед дедлайном «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию Сиксерс».

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