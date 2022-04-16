Димитрис Итудис отреагировал на разгромную победу ЦСКА в матче с «Цмоки-Минск»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу, одержанную его подопечными в заключительном матче регулярного чемпионата с клубом «Цмоки-Минск», — 101:54.
«Девять побед и первое место в регулярке не так важны, за них не дают призов. Важно качество игры на этом этапе, и за него команда заслуживает поздравлений. Мы начали сначала, по сути, проводим вторую предсезонку, стараемся встроить в систему Аллерика, Юнаса, Каспера, даже Уилла, который пропустил значительное время из-за травмы. Мы очень собранны, и молодые игроки, и ветераны. Парни с опытом, такие как Никита, Никола, Алексей, Саймон, показывают пример своей усердной работой.
Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать сегодня. Завтра мы узнаем соперников по первому раунду и приступим к подготовке. У нас огромная мотивация играть ещё лучше. Что касается сегодняшнего матча, мы начали небрежно, не справлялись с агрессивной игрой минчан, с их атаками один на один, пропустили 24 очка в первой четверти. Пришлось подстроиться, внести коррективы, и в последовавших трёх четвертях мы суммарно пропустили всего 30 очков. Поздравляю тренера соперников, итоговый счёт явно не отражает проделанной командой работы», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
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