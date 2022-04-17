Наставник «Цмоки-Минск» — после разгромного поражения: ЦСКА всегда был лучшим индикатором

Главный тренер клуба «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (54:101).

«Наверное, символично, что мы начинали сезон и завершаем его встречей с ЦСКА. Мне как тренеру было интересно посмотреть, что произошло за это время, насколько мы сумели добиться прогресса или наоборот. ЦСКА всегда был лучшим индикатором. Счёт этих двух матчей получился примерно одинаковый.



Сезон был суперсложным. Вижу ребят, которые правильно понимают, используют шанс, играя против таких соперников, в таких залах. Хочется верить, что все в нашем составе понимают правильно, но, наверное, этим мы похвастаться не можем. Лично очень благодарен и ценю возможность пробовать себя как баскетбольного специалиста в Лиге ВТБ. Для меня ЦСКА всегда был большим раздражителем, с большим уважением отношусь к клубу и тренеру, который здесь сейчас работает. Желаю команде удачи в плей-офф, видно, как лидеры к нему готовятся, и окончание сезона будет интересным», — приводит слова Вергуна пресс-служба белорусского клуба.