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Йокич — о серии плей-офф НБА с «Денвером»: нам нужно вести себя как настоящим псам

Йокич — о серии плей-офф НБА с «Денвером»: нам нужно вести себя как настоящим псам
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в первом матче серии первого раунда плей-офф с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:123.

«Они действительно хорошо действовали в защите против меня. Оно и неудивительно. У них есть Дрэймонд Грин, который, позвольте спросить, сколько раз становился лучшим защитником лиги? Это было два или три раза. В их распоряжении есть все инструменты. Да, я упустил несколько хороших возможностей, но они здорово действовали в защите. Мне нужно будет прибавить.

Надеюсь, у нас будет длинная серия. Да, мы считаемся андердогами. Поэтому нам нужно вести себя как настоящим псам», — приводит слова Йокича издание Eurohoops.

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