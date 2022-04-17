Йокич — о серии плей-офф НБА с «Денвером»: нам нужно вести себя как настоящим псам

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в первом матче серии первого раунда плей-офф с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:123.



«Они действительно хорошо действовали в защите против меня. Оно и неудивительно. У них есть Дрэймонд Грин, который, позвольте спросить, сколько раз становился лучшим защитником лиги? Это было два или три раза. В их распоряжении есть все инструменты. Да, я упустил несколько хороших возможностей, но они здорово действовали в защите. Мне нужно будет прибавить.



Надеюсь, у нас будет длинная серия. Да, мы считаемся андердогами. Поэтому нам нужно вести себя как настоящим псам», — приводит слова Йокича издание Eurohoops.