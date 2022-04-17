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«Енисей» одержал победу в упорном матче с «Астаной» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» одержал победу в упорном матче с «Астаной» в Единой лиге ВТБ
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«Енисей» добился победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красноярского клуба была «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 76:65 (14:14, 18:14, 16:22, 28:15) в пользу хозяев площадки.

Весь матч проходил в равной борьбе, в ходе которой ни одной из команд не удавалось обеспечить себе комфортное преимущество в счёте. Исход противостояния решался в заключительной четверти, на которую баскетболисты «Астаны» уходили, имея перевес в два очка. Более удачливыми в последней десятиминутке в итоге оказались хозяева паркета, сумевшие провести впечатляющий отрезок в её концовке.

Матч для обоих клубов был заключительным в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. «Астана» лишилась шансов на попадание в плей-офф.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 апреля 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
76 : 65
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Енисей: Гудумак - 13, Балашов - 12, Трушкин - 12, Герасимов - 8, Мотовилов - 7, Томпсон - 7, Якушин - 7, Митусов - 6, Викторов - 4, Винник, Сонько
Астана: Щербак - 16, Пан - 12, Балашов - 9, Марчук - 8, Айткали - 6, Мурзагалиев - 5, Бажин - 4, Тихоненко - 4, Гаврилов - 1, Литвиненко, Сайранов
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