«Енисей» одержал победу в упорном матче с «Астаной» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» добился победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красноярского клуба была «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 76:65 (14:14, 18:14, 16:22, 28:15) в пользу хозяев площадки.

Весь матч проходил в равной борьбе, в ходе которой ни одной из команд не удавалось обеспечить себе комфортное преимущество в счёте. Исход противостояния решался в заключительной четверти, на которую баскетболисты «Астаны» уходили, имея перевес в два очка. Более удачливыми в последней десятиминутке в итоге оказались хозяева паркета, сумевшие провести впечатляющий отрезок в её концовке.



Матч для обоих клубов был заключительным в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. «Астана» лишилась шансов на попадание в плей-офф.