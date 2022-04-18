Андрей Кириленко высказался о возможном переходе России в азиатскую федерацию баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о возможном переходе России из европейской федерации (FIBA-Европа) в азиатскую (FIBA-Азия).



Напомним, 1 марта исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) временно отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.



«Решение (Международной федерации баскетбола по сборным России. – Прим. «Чемпионата») будет в середине мая, от этого и будем отталкиваться. В любом случае есть разные варианты развития событий», – приводит слова Кириленко ТАСС.



Ранее в интервью Кириленко, с 2001 по 2011 год выступавший за «Юту Джаз», рассказал о первой игре против легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана.