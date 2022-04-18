Андрей Кириленко высказался о возможном переходе России в азиатскую федерацию баскетбола
Поделиться
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о возможном переходе России из европейской федерации (FIBA-Европа) в азиатскую (FIBA-Азия).
Напомним, 1 марта исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) временно отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
«Решение (Международной федерации баскетбола по сборным России. – Прим. «Чемпионата») будет в середине мая, от этого и будем отталкиваться. В любом случае есть разные варианты развития событий», – приводит слова Кириленко ТАСС.
Ранее в интервью Кириленко, с 2001 по 2011 год выступавший за «Юту Джаз», рассказал о первой игре против легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
21:25
-
21:09
-
18:55
-
17:43
-
16:26
-
15:08
-
14:32
-
13:12
-
11:29
-
10:10
-
09:10
-
06:53
-
04:27
-
04:07
-
02:59
-
02:45
-
01:13
- 17 апреля 2022
-
23:02
-
22:03
-
21:03
-
19:44
-
18:33
-
17:27
-
16:36
-
14:45
-
14:06
-
13:38
-
12:47
-
12:07
-
11:36
-
10:30
-
09:28
-
06:40
-
03:53
-
01:38
Партнерский контент