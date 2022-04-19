Доновал Митчелл высказался по поводу поражения «Далласу» во втором матче серии

Атакующий защитник «Юты Джаз» Доновал Митчелл дал комментарий по поводу поражения команды во втором матче серии с «Даллас Маверикс» (104:110).

«Это то, что мы можем исправить.То, что произошло в прошлом году, когда мы уступили Клипперс, осталось в прошлом году. Сейчас счёт 1:1, и всё в наших руках. Мы сильны своим единством, помогаем друг другу и будем готовы продолжать биться. Теперь мы можем выходить на площадку и делать то, что умеем, поскольку у нас все здоровы и мы можем контролировать игру. Знаю, что так и будет. Конечно, в этой игре нужно отдать должное сопернику. Брансон провёл отличную игру, Клебер провёл замечательный матч, и мы немного облегчили им задачу, но всё впереди», — приводит слова Митчелла ESPN.