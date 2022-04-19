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Бэйлесс: «Сиксерс» не смогут рассчитывать на Хардена, когда будет действительно нужно

Бэйлесс: «Сиксерс» не смогут рассчитывать на Хардена, когда будет действительно нужно
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о звёздном защитнике «Филадельфии Сиксерс» Джеймсе Хардене.

«Опустошённый «Торонто» не оказал особого сопротивления. Харден во втором матче набрал всего 14 очков, отдав шесть передач и допустив пять потерь. Но примите к сведению: «Сиксерс» не смогут рассчитывать на Хардена, когда это будет действительно нужно», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Напомним, во втором матче плей-офф НБА «Филадельфия» обыграла «Торонто Рэпторс» со счётом 112:97, поведя в серии плей-офф со счётом 2-0. Следующий матч между командами состоится 21 апреля. В рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. «Торонто» финишировал на пятом месте на Востоке.

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