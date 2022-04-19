Чемпион НБА — о Леброне и Карри: ни одного из этих засранцев не могу назвать самым лучшим

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон ответил на вопрос о звёздных игроках «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Ни одного из этих засранцев я не могу назвать самым лучшим. Есть парни, которые намного лучше их обоих. Может, и нельзя сказать, что прямо намного, но я выберу Янниса, Йокича, Эмбиида. Всё зависит от сезона. Кто лучше прямо сейчас? Леброн Джеймс по-прежнему силён, но его команда продолжает проигрывать. В общем, они оба старички и уже не те, что были пять лет назад», — сказал Джефферсон в эфире канала GQ Sports в YouTube.



Ранее известный аналитик НБА Шэннон Шарп выразил несогласие со словами трёхкратного чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакила О’Нила о Леброне.