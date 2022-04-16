«В этой ситуации он неправ». Эксперт отреагировал на слова Шакила О’Нила о Леброне Джеймсе

Известный аналитик НБА Шэннон Шарп выразил несогласие со словами трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакила О’Нила о лидере калифорнийской команды Леброне Джеймсе. Ранее О’Нил заявил, что Леброна никто не боится.
«Как можно играть в десяти финалах, если тебя никто не боится? «Рэпторс» никогда не боялись Леброна? Я не верю в это. Зачем «Уорриорз» было получать Кевина Дюранта, если его никто не боялся? Ну же, Шак. Я с ним не согласен. В этой ситуации он неправ», — сказал Шарп в эфире шоу UNDISPUTED.
Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
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