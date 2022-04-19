Эксперт: Никола Йокич не должен становиться MVP второй раз подряд

Известный обозреватель Крис Бруссард высказал мнение, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не является самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации.

«Кажется, что он победит в этой гонке. Но вы знаете, что я поставил его на третье место после Янниса и Джоэла Эмбиида. Он не должен становиться MVP второй раз подряд, но все идёт к тому, что он им станет», — сказал Бруссард в эфире First Things First.



Напомним, после двух матчей серии плей-офф «Денвер» уступает «Голден Стэйт Уорриорз»: «Наггетс» потерпели поражения в обеих встречах. Третий матч серии пройдёт на «Болл-Арене» в Денвере (США) в пятницу, 22 апреля. Начало встречи – в 5:00 по московскому времени.