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Эксперт: Никола Йокич не должен становиться MVP второй раз подряд

Эксперт: Никола Йокич не должен становиться MVP второй раз подряд
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Известный обозреватель Крис Бруссард высказал мнение, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не является самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации.

«Кажется, что он победит в этой гонке. Но вы знаете, что я поставил его на третье место после Янниса и Джоэла Эмбиида. Он не должен становиться MVP второй раз подряд, но все идёт к тому, что он им станет», — сказал Бруссард в эфире First Things First.

Напомним, после двух матчей серии плей-офф «Денвер» уступает «Голден Стэйт Уорриорз»: «Наггетс» потерпели поражения в обеих встречах. Третий матч серии пройдёт на «Болл-Арене» в Денвере (США) в пятницу, 22 апреля. Начало встречи – в 5:00 по московскому времени.

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