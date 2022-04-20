Владелец «Голден Стэйт» сравнил приобретение опытных и молодых игроков

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб рассказал о важности баланса между молодыми и опытными игроками в команде.
«Есть пара других команд, которые сделали акцент на опытных игроков. Такие спортсмены чаще получают травмы, и вы должны об этом помнить. Например, мы совершили бы обмен всех наших молодых игроков на парня, а он выбывает на год. Если вам 30, 32, 35 лет, вы можете получить травму в любой момент. Такова статистика.
Джордан Пул раскрылся в 22 года. Куминга, несомненно, невероятно талантлив, и пока он не так много играет в этом сезоне. Но я думаю, что у него будет своя роль. Джеймс Уайзмэн вернётся в следующем году. Я считаю, что наша команда нацелена на перспективу. И всё же сейчас мы действительно в порядке», – цитирует слова Лэйкоба The Athletic.
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