Защитник «Финикса» Букер получил травму в игре плей-фф с «Нью-Орлеаном»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:114. Таким образом, счёт в серии ничейный – 1:1.



Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер не смог доиграть второй матч.

Как сообщает The Athletic, 25-летний американец получил травму правого подколенного сухожилия. Игрок покинул площадку за 4 минуты 35 секунд до конца третьей четверти и не смог вернуться в игру.

Примечательно, что он стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 31 очко. Следующий матч между командами пройдёт в Нью-Орлеане в ночь на субботу, 23 апреля. Начало – в 4:30 мск.