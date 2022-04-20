Защитник «Финикса» Букер получил травму в игре плей-фф с «Нью-Орлеаном»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:114. Таким образом, счёт в серии ничейный – 1:1.
Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер не смог доиграть второй матч.
Как сообщает The Athletic, 25-летний американец получил травму правого подколенного сухожилия. Игрок покинул площадку за 4 минуты 35 секунд до конца третьей четверти и не смог вернуться в игру.
Примечательно, что он стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 31 очко. Следующий матч между командами пройдёт в Нью-Орлеане в ночь на субботу, 23 апреля. Начало – в 4:30 мск.
Новость по теме«Нью-Орлеан» сравнял счёт в серии плей-офф с «Финиксом»
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