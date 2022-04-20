Лоури отреагировал на 45 очков Батлера в матче с «Атлантой»
Поделиться
Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури высказался о своём товарище по команде, форварде Джимми Батлере, который во втором матче 1/4 финала Восточной конференции серии плей-офф НБА с клубом «Атланту Хоукс» набрал 45 очков.
«Какие же сейчас великие времена! Этот парень — большой талант. Один из лучших как в игре в атаке, так и в защите», — приводит слова Лоури обозреватель Брейди Хоук в своём «твиттере».
Напомним, «Хит» обыграли «Атланту» со счётом 115:105. Счёт в серии стал 2-0. Третий матч состоится на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США) в ночь на субботу, 23 апреля. Начало встречи – в 2:00 по московскому времени. Напомним, в регулярном чемпионате «Майами» занял первое место на Востоке, а «Атланта» — восьмое.
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
10:40
-
10:05
-
09:02
-
08:53
-
06:41
-
06:18
-
05:58
-
05:37
- 19 апреля 2022
-
23:57
-
22:22
-
21:54
-
21:09
-
19:56
-
18:13
-
17:44
-
16:52
-
15:58
-
14:58
-
12:54
-
11:56
-
11:23
-
09:43
-
07:46
-
06:03
-
05:24
- 18 апреля 2022
-
22:53
-
21:25
-
21:09
-
18:55
-
17:43
-
16:26
-
15:08
-
14:32
-
13:12
-
11:29
Партнерский контент