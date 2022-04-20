Лоури отреагировал на 45 очков Батлера в матче с «Атлантой»

Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури высказался о своём товарище по команде, форварде Джимми Батлере, который во втором матче 1/4 финала Восточной конференции серии плей-офф НБА с клубом «Атланту Хоукс» набрал 45 очков.



«Какие же сейчас великие времена! Этот парень — большой талант. Один из лучших как в игре в атаке, так и в защите», — приводит слова Лоури обозреватель Брейди Хоук в своём «твиттере».



Напомним, «Хит» обыграли «Атланту» со счётом 115:105. Счёт в серии стал 2-0. Третий матч состоится на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США) в ночь на субботу, 23 апреля. Начало встречи – в 2:00 по московскому времени. Напомним, в регулярном чемпионате «Майами» занял первое место на Востоке, а «Атланта» — восьмое.

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