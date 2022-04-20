Стив Нэш дал комментарий по поводу возвращения Бена Симмонса
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался по поводу возможного скорого возвращения разыгрывающего Бена Симмонса.
«Когда он будет готов, он должен сам сказать: «Чувствую себя комфортно. Чувствую, что готов вернуться. Я хочу играть, хочу внести свой вклад». Мы не можем требовать от него этого решения, ведь он отсутствовал довольно долго», — приводит слова Нэша New York Daily News.
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. В феврале его обменяли из «Филадельфии Сиксерс» в «Бруклин Нетс».
Ранее один из инсайдеров говорил о том, что Бен Симмонс может восстановиться к четвёртому матчу с «Бостоном».
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