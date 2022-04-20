Стив Нэш дал комментарий по поводу возвращения Бена Симмонса

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался по поводу возможного скорого возвращения разыгрывающего Бена Симмонса.

«Когда он будет готов, он должен сам сказать: «Чувствую себя комфортно. Чувствую, что готов вернуться. Я хочу играть, хочу внести свой вклад». Мы не можем требовать от него этого решения, ведь он отсутствовал довольно долго», — приводит слова Нэша New York Daily News.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. В феврале его обменяли из «Филадельфии Сиксерс» в «Бруклин Нетс».

Ранее один из инсайдеров говорил о том, что Бен Симмонс может восстановиться к четвёртому матчу с «Бостоном».