Макгрэди рассказал о том, как вдохновил Джейлена Брауна, ещё будучи школьником

Член Зала славы Трэйси Макгрэди рассказал о том, как передал свой опыт нынешнему звёздному игроку «Бостона» Джейлену Брауну.



«Когда мы говорим о величии, для меня важно не то, что вы делаете сами по себе на баскетбольной площадке, и не то, чего вы достигаете по итогу. Я думаю, что величие является тем, как вы вдохновляете следующее поколение баскетболистов.



Молодой школьник, который наблюдал за моей игрой, а потом достиг высот и сделал себе имя в НБА. Джейлен Браун до сих пор придерживается некоторых вещей, которые услышал от меня ещё в школе. Я про то, что для меня это любовь, мужик. На мой взгляд, это и есть величие. И я благодарен за то, что смог вдохновить некоторых парней из следующего поколения», – цитирует Макгрэди NBS Sports.



В 2014 году Браун, выступая в студенческом чемпионате, попросил совета у Макгрэди в «Твиттере». Легендарный баскетболист ответил молодому Брауну: «Оставайся скромным и голодным».