Представлена обновлённая информация об участии Луки Дончича в 4-м матче серии с «Ютой»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич имеет шанс дебютировать в плей-офф-2022 в четвёртом матче серии с «Ютой Джаз». Словенец, напомним, повредил ногу в последнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». У Дончича было диагностировано растяжение икроножной мышцы.



В четверг и пятницу Лука тренировался на паркете в формате «пять на пять», после чего признался, что чувствует себя хорошо и дискомфорта не испытывает.



«Всё нормально, с каждым днём всё лучше и лучше», — приводит слова Дончича ESPN US.



В последнем матче «Даллас» на выезде обыграл «Юту» со счётом 126:118 и повёл в серии 2-1. Четвёртый матч между командами пройдёт также в Солт-Лейк-Сити. Он состоится в субботу, 23 апреля. Начало – в 23:30 мск.

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