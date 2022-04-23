Представлена обновлённая информация об участии Луки Дончича в 4-м матче серии с «Ютой»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич имеет шанс дебютировать в плей-офф-2022 в четвёртом матче серии с «Ютой Джаз». Словенец, напомним, повредил ногу в последнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». У Дончича было диагностировано растяжение икроножной мышцы.
В четверг и пятницу Лука тренировался на паркете в формате «пять на пять», после чего признался, что чувствует себя хорошо и дискомфорта не испытывает.
«Всё нормально, с каждым днём всё лучше и лучше», — приводит слова Дончича ESPN US.
В последнем матче «Даллас» на выезде обыграл «Юту» со счётом 126:118 и повёл в серии 2-1. Четвёртый матч между командами пройдёт также в Солт-Лейк-Сити. Он состоится в субботу, 23 апреля. Начало – в 23:30 мск.
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