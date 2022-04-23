В «Зените» оценили потенциал «Енисея» перед первым матчем плей-офф Единой лиги ВТБ

Центровой «Зенита» Антон Пушков дал комментарий о предстоящем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».
«У нас было время подготовиться к этой игре и ко всему первому раунду плей-офф, полны сил, залечили все травмы, находимся в полной боевой готовности. «Енисей» – очень крепкая команда с игроками, которые хорошо используют свой потенциал. Тот же самый Влад Трушкин: мы знаем, что он умеет. У них было время подготовиться к этой игре, они сейчас хорошо выглядят. У них молодой состав, очень большое желание, и они хотят проявить себя. Мы должны использовать наш атакующий потенциал и хорошо защищаться. Не хочу однозначно говорить о нашем преимуществе в габаритах, но мы знаем свои сильные стороны и будем их использовать. Ждём полный зал болельщиков!» — приводит слова Пушкова пресс-служба «Зенита».
Команды встретятся сегодня, 23 апреля. Начало матча — в 14:00 мск.
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