«Прямо на наших глазах превращается в Расселла Уэстбрука». Эксперт раскритиковал Дюранта

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Шеннон Шарп подверг критике лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта после второго матча серии плей-офф с «Бостон Селтикс» (107:114).



«Неужели это Расселл Уэстбрук? Кевин Дюрант прямо на наших глазах превращается в Расселла Уэстбрука. Частенько промахивался, и вообще с броском дела у него шли не очень», — сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.



Третий матч серии пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» в воскресенье, 24 апреля. Начало встречи – в 2:30 мск.



Напомним, Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. Ранее об игре Дюранта и Кайри Ирвинга высказался известный обозреватель НБА Скип Бэйлесс.