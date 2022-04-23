«Прямо на наших глазах превращается в Расселла Уэстбрука». Эксперт раскритиковал Дюранта
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Шеннон Шарп подверг критике лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта после второго матча серии плей-офф с «Бостон Селтикс» (107:114).
«Неужели это Расселл Уэстбрук? Кевин Дюрант прямо на наших глазах превращается в Расселла Уэстбрука. Частенько промахивался, и вообще с броском дела у него шли не очень», — сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.
Третий матч серии пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» в воскресенье, 24 апреля. Начало встречи – в 2:30 мск.
Напомним, Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. Ранее об игре Дюранта и Кайри Ирвинга высказался известный обозреватель НБА Скип Бэйлесс.
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