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Велимир Перасович — о плей-офф Единой лиги ВТБ: УНИКС готов к борьбе за титул

Велимир Перасович — о плей-офф Единой лиги ВТБ: УНИКС готов к борьбе за титул
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий относительно начала серии плей-офф Единой лиги ВТБ, где в первом матче 1/4 финала его команде будет противостоять «Автодор».

«Впереди самая значимая часть сезона. Команда находится в предвкушении этого важного этапа. Наши ряды пополнил новый игрок Уильям Мосли. Кроме того, вернулся Лоренцо Браун. Посмотрим, как мы адаптируемся к этим изменениям. Команда продолжает усердно работать. Считаю, мы готовы к борьбе за титул», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

«Стартует плей-офф – кульминация сезона и любимое время спортсменов. Мы готовимся к первому раунду с «Автодором» в штатном режиме. Предстоящие игры – прекрасная возможность для нас улучшить командную химию как в защите, так и в нападении. О недооценке соперника не может быть и речи — мы с уважением относимся к саратовской команде, знаем, что в её составе есть отличные баскетболисты. Сейчас мы наигрываем схемы, разбираем взаимодействия. Настроение отличное и по-настоящему боевое. Все ребята чувствуют себя превосходно, пребывают в прекрасном расположении духа и готовы к борьбе», — добавил центровой казанского клуба Иван Лазарев.

Матч УНИКСа и «Автотора» состоится сегодня, 23 апреля. Начало — в 18:00 мск.

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