Дончич, сыгравший в плей-офф с «Ютой», отреагировал на возвращение в строй после травмы

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал своё участие в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Ютой Джаз». Дончич пропустил первые три матча серии из-за травмы икроножной мышцы.



«Я просто рад вернуться. Было здорово, я просто получал удовольствие, играя в баскетбол. Что может быть лучше, чем плей-офф? Плей-офф — это самое интересное, поэтому я просто рад вернуться.



Вначале я ещё немного думал о повреждении, но уже в середине матча я и забыл о нём», — приводит слова Дончича ESPN US.



Напомним, «Юта» обыграла «Даллас» со счётом 100:99, благодаря чему сравняла счёт в серии – 2-2. Дончич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и четырёх передач.



Пятый матч серии состоится в ночь на вторник, 26 апреля, в Далласе. Начало встречи – в 4:30 мск.