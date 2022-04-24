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Дончич, сыгравший в плей-офф с «Ютой», отреагировал на возвращение в строй после травмы

Дончич, сыгравший в плей-офф с «Ютой», отреагировал на возвращение в строй после травмы
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал своё участие в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Ютой Джаз». Дончич пропустил первые три матча серии из-за травмы икроножной мышцы.

«Я просто рад вернуться. Было здорово, я просто получал удовольствие, играя в баскетбол. Что может быть лучше, чем плей-офф? Плей-офф — это самое интересное, поэтому я просто рад вернуться.

Вначале я ещё немного думал о повреждении, но уже в середине матча я и забыл о нём», — приводит слова Дончича ESPN US.

Напомним, «Юта» обыграла «Даллас» со счётом 100:99, благодаря чему сравняла счёт в серии – 2-2. Дончич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и четырёх передач.

Пятый матч серии состоится в ночь на вторник, 26 апреля, в Далласе. Начало встречи – в 4:30 мск.

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