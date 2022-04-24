«Это наш бич, игра бы сложилась иначе». «Автодор» — о причинах поражения в матче с УНИКСом

Исполняющий обязанности главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своих подопечных в матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (76:106).
«Старт первой четверти получился для нас обескураживающим – 0:10. Сразу не смогли определить свой рисунок игры. В тайм-ауте получили заряд, перестроили защиту, стали действовать агрессивно и вернулись в игру. Но УНИКС сегодня был хорош! Хозяева показали великолепный процент попаданий с периметра – 61% при 17 заброшенных трёхочковых. По этой причине нам оказалось сложно бороться с казанцами, хотя мы нацеливались оказать сопротивление. Пытались не отпускать соперника далеко в счёте благодаря собственному высокому проценту попаданий из-за дуги, парни находили хорошие атаки.
Однако потери – наш бич. Молодые игроки не справляются психологически под давлением. Мы должны прибавлять в этом компоненте. Если бы не допустили столько невынужденных ошибок, убеждён, игра бы сложилась иначе. Поздравляю УНИКС с победой! Впереди второй поединок в Казани. Внесём коррективы и сделаем выводы. Надеюсь, мы прибавим и сыграем по-другому. Каждый матч плей-офф для нас – опыт и новый вызов», — приводит слова Коновалова пресс-служба «Автодора».
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