Шакил О'Нил назвал условие для своего согласия стать главным тренером «Лейкерс»

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил поделился мыслями о возможности стать главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Если бы «Лейкерс» предложили мне 25 миллионов долларов в год и четырёхлетний контракт, то я стал бы их тренером», — сказал Шакил в эфире The Big Podcast with Shaq.



«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф нынешнего сезона НБА после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре после этого «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.