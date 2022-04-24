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Шакил О'Нил назвал условие для своего согласия стать главным тренером «Лейкерс»

Шакил О'Нил назвал условие для своего согласия стать главным тренером «Лейкерс»
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил поделился мыслями о возможности стать главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если бы «Лейкерс» предложили мне 25 миллионов долларов в год и четырёхлетний контракт, то я стал бы их тренером», — сказал Шакил в эфире The Big Podcast with Shaq.

«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф нынешнего сезона НБА после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре после этого «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.

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