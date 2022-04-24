«Подарок нашим болельщикам». В «Локомотиве» отреагировали на победу над «Пармой»

И. о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович высказался по поводу победы краснодарской команды во втором матче серии с «Пармой» (99:84) в Единой лиге ВТБ.
«Сегодня большой праздник в России и Сербии, и мы постарались сделать подарок нашим болельщикам. Что касается самой игры – да, сегодня она снова была не идеальна. Валерий Лиходей наказал нас за отсутствие концентрации. В команде соперников собраны опытные игроки, и они не прощают ошибок. Но в целом матч мы контролировали и не дали усомниться в исходе встречи. А самое важное – добились победы в обоих домашних матчах и повели в серии», — приводит слова Максимовича сайт Единой лиги ВТБ.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Локомотива-Кубань». Третья встреча состоится 27 апреля в 18:00 мск и пройдёт в Перми.
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