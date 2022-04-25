Сергей Кущенко: «Нижний Новгород» даже в таком составе даёт бой ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о результатах первых матчей плей-офф. Он отметил игру «Нижнего Новгорода», которому в соперники достался ЦСКА.



«Нам этот раунд плей-офф показывает, какие требования надо предъявлять к командам на следующий сезон. И к тем, которые уже играют, и к тем, которые хотят зайти в лигу. Уровень баскетбола надо держать высоким. Разгромы не украшают наше соревнование.



Почти все команды из верхней четвёрки явно сильнее соперников. Понятно, что есть объективные причины, но лиге надо будет пристально следить за командами, за тем, как они формируют состав к новому сезону.



«Нижний» даже в таком составе, потеряв много игроков, даёт бой ЦСКА, у которого, понятно, тоже абсолютно новая команда во второй части сезона. Команда Зорана Лукича на характере, дисциплине смогла держать уровень игры и имела реальные шансы «зацепить» вторую игру. Набрать в матче с ЦСКА 89 очков – это говорит о многом», — цитирует Кущенко ТАСС.

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