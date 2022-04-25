Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс рассказал, когда завершит карьеру

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, известный также по выступлению за ЦСКА, поделился мнением о своём будущем. 31-летний баскетболист признался, что может скоро завершить карьеру.
«У меня впереди остался год или два. Я не могу позволить себе быть плохим в чём-либо. Я никогда не буду хуже, чем я есть сейчас. Как только я пойму, что начинаю играть хуже, сразу свалю», — цитирует американца BasketNews.
Также Джеймс признался, что долго не верил в возможность перейти в профессиональный баскетбол. По словам американца, на ранних стадиях карьеры он был настроен скептически в отношении своего будущего.
Джеймс выступал за «Басконию», «Панатинаикос», «Милан», ЦСКА и другие клубы. Также он после конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом пытался трудоустроиться в НБА и даже провёл некоторое время в «Бруклин Нетс», но так и не смог добиться подписания долгосрочного контракта.
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