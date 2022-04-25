Тренер «Автодора»: нам не хватает размеров и физической мощи для сражения с УНИКСом

Исполняющий обязанности главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов посетовал на нехватку физической мощи игроков после матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Первый матч серии закончился победой казанцев со счётом 106:76.



«Признаем тот факт, что пока нам не хватает размеров и физической мощи для сражения на равных с такими командами, как УНИКС. Поэтому часто габаритные соперники задавливают нас под щитами и берут подбор. Мы стремимся компенсировать недостаток атлетизма скоростью и контролировать темп игры. К сожалению, в позиционном нападении нередко допускаем потери. Нам предстоит проделать большую работу над ошибками и прибавить в уверенности. Мы не сдаёмся и продолжаем биться, несмотря ни на что», — цитирует Коновалова пресс-служба «Автодора».



Второй матч команды проведут сегодня, 25 апреля. Он будет проходить в Казани.