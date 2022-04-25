Перасович: УНИКС с уважением отнёсся к «Автодору», у них очень серьёзная команда
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ с «Автодором». Встреча закончилась со счётом 97:59. УНИКС ведёт в серии 2-0.
«Поздравляю своих игроков с выигрышем, потому что победы всегда важны в плей-офф. Мы начали встречу с высокой концентрацией, с уважением отнеслись к сопернику, и полагаю, что провели хорошую игру. Знали о тех проблемах, с которыми столкнулся «Автодор».
У них очень серьёзная команда, которая ответственно готовится к матчам. Но мы дважды оказались сильнее на своей площадке и повели в серии со счётом 2-0. Надеюсь, нам удастся завершить серию в Саратове, что является нашей целью», — цитирует Перасовича пресс-служба УНИКСа.
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