Перасович: УНИКС с уважением отнёсся к «Автодору», у них очень серьёзная команда

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ с «Автодором». Встреча закончилась со счётом 97:59. УНИКС ведёт в серии 2-0.



«Поздравляю своих игроков с выигрышем, потому что победы всегда важны в плей-офф. Мы начали встречу с высокой концентрацией, с уважением отнеслись к сопернику, и полагаю, что провели хорошую игру. Знали о тех проблемах, с которыми столкнулся «Автодор».



У них очень серьёзная команда, которая ответственно готовится к матчам. Но мы дважды оказались сильнее на своей площадке и повели в серии со счётом 2-0. Надеюсь, нам удастся завершить серию в Саратове, что является нашей целью», — цитирует Перасовича пресс-служба УНИКСа.