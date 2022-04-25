Тренер «Автодора» после поражения от УНИКСа вновь посетовал на нехватку габаритных игроков

Исполняющий обязанности тренера «Автодора» Владислав Коновалов высказался о поражении своей команды во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 97:59. УНИКС ведёт в серии 2-0.
Коновалов снова в качестве главной причины поражения назвал нехватку габаритных игроков.
«Поздравляю УНИКС с отличной игрой. Команда провела хорошую подготовку и стремится к достижению самых высоких целей в сезоне. Сегодня мы попытались действовать в той же манере, что и в первом матче, применить свои ключевые аспекты в нападении. Однако УНИКС оказался готов к этому, закрыл наших лидеров Михайловского и Минченко, через которых мы ранее строили атаки.
Одной из причин неудачи и нашей низкой результативности стала нехватка габаритов. УНИКС был на высоте под щитами и заметно превосходил нас в индивидуальном мастерстве. Подтверждением этому служат 16 подборов хозяев в нападении, большое количество наших потерь под давлением и много лёгких очков казанцев. Теперь вернёмся домой и будем готовиться к третьему матчу перед своими болельщиками», — цитирует Коновалова пресс-служба УНИКСа.
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