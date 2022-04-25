Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Автодора» после поражения от УНИКСа вновь посетовал на нехватку габаритных игроков

Тренер «Автодора» после поражения от УНИКСа вновь посетовал на нехватку габаритных игроков
Комментарии

Исполняющий обязанности тренера «Автодора» Владислав Коновалов высказался о поражении своей команды во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 97:59. УНИКС ведёт в серии 2-0.

Коновалов снова в качестве главной причины поражения назвал нехватку габаритных игроков.

«Поздравляю УНИКС с отличной игрой. Команда провела хорошую подготовку и стремится к достижению самых высоких целей в сезоне. Сегодня мы попытались действовать в той же манере, что и в первом матче, применить свои ключевые аспекты в нападении. Однако УНИКС оказался готов к этому, закрыл наших лидеров Михайловского и Минченко, через которых мы ранее строили атаки.

Одной из причин неудачи и нашей низкой результативности стала нехватка габаритов. УНИКС был на высоте под щитами и заметно превосходил нас в индивидуальном мастерстве. Подтверждением этому служат 16 подборов хозяев в нападении, большое количество наших потерь под давлением и много лёгких очков казанцев. Теперь вернёмся домой и будем готовиться к третьему матчу перед своими болельщиками», — цитирует Коновалова пресс-служба УНИКСа.

Новость по теме
УНИКС разгромил «Автодор» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022