Джа Морант получил награду самого прогрессирующего игрока НБА сезона-2021/22

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант назван самым прогрессирующим игроком НБА сезона-2021/22, сообщается на официальном сайте лиги.

В текущем сезоне Морант провёл за «Гриззлиз» 57 матчей, в которых набрал 1564 очка. В списке игроков, набравших наибольшее количество баллов Джа занимает девятое место, первое – Джоэл Эмбиид (2079).

Морант был выбран «Мемфисом» под вторым номером на драфте НБА 2019 года. 2 июля 2019-го Джа подписал двухлетний контракт с командой.



23 октября 2019 года Морант провёл свой первый матч в НБА, сыграв с «Майами Хит» (101:120) и набрав 14 очков, 4 подбора и 4 передачи. 9 февраля 2020 года Морант сделал свой первый трипл-дабл в карьере НБА в игре с «Вашингтон Уизардс» (106:99). 4 сентября 2020 года Морант был назван новичком года НБА.