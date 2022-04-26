Кайри Ирвинг: многие хотели увидеть нашу неудачу. Им будет, о чём поговорить

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о вылете команды в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.



«Многие хотели увидеть нашу неудачу на этом этапе. Они считали нас претендентами на титул, и теперь им будет, о чём поговорить. Это станет для меня мотивацией в межсезонье.



Надеюсь, что мы сможем начать всё заново и быть реалистичными в своих ожиданиях и принимать те результаты, которые есть. Это лучше, чем находиться в центре внимания СМИ», — приводит слова Ирвинга обозреватель Бен Голливер в своём «твиттере».



Напомним, сегодня, 26 апреля мск «Бруклин» уступил «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-Центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:112. Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Бостона».

Новость по теме Кайри Ирвинг принял решение по поводу своего будущего в «Бруклине»