Итудис — о третьем матче плей-офф с «Нижним Новгородом»: ЦСКА изменит пару деталей

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий по поводу предстоящего матча плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Команда всегда выходит, чтобы бороться и побеждать. Сейчас дело не в давлении, а в готовности. «Нижний» всегда здорово сражается с нами, мы уважаем их игру, они уважают нашу, и вместе мы приносим радость болельщикам. Мы изменим пару деталей после просмотра видео, они изменят пару деталей, впереди битва», — приводит слова Гомельского пресс-служба ЦСКА.



Напомним, предыдущий матч ЦСКА выиграл со счётом 91:89 (26:23, 20:22, 25:24, 20:20). Счёт в серии плей-офф с «Нижним Новгородом» стал 2-0. Третий матч состоится в Нижнем Новгороде завтра, 27 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск.

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