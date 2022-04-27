Баркли объяснил, что станет самой большой проблемой для «Бруклина» в следующем сезоне

Легенда НБА, а ныне эксперт TNT, американец Чарльз Баркли поделился мыслями о проблемах, с которыми «Бруклин Нетс» может столкнуться в следующем сезоне.



«Проблема, с которой они столкнутся в будущем, заключается в том, что трое их игроков будут зарабатывать по 50 миллионов долларов. Вопрос, а как они собираются набрать остальной состав. Этот момент самый главный. Кто захочет играть в этой команде? Фактически у неё есть куча средних игроков, два отличных баскетболиста, а где, чёрт возьми, находится Бен, мы даже не знаем. В общем, имея трёх хороших игроков, на победу рассчитывать будет непросто. Так где же они возьмут баскетболистов? Это самый главный вопрос», — сказал Баркли в эфире шоу NBA on TNT.

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