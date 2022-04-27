Холидэй второй раз в карьере выиграл награду лучшему одноклубнику сезона в НБА

Разыгрывающий защитник «Милуоки Бакс» Джру Холидэй признан лучшим партнёром по команде в этом сезоне НБА. Для американца эта награда стала вторая в карьере. Ранее он получал приз лучшему одноклубнику сезона в 2020 году.

В это сезоне Холидэй набрал 964 очка в голосовании. Вторым в списке стал центровой «Даллас Старс» Бобан Марьянович, набравший 936 очков. Замкнул тройку лучших Демар Дерозан из «Чикаго Буллс» (898).

24 ноября 2020 года Холидей был обменян в «Милуоки» в результате четырёхстороннего обмена также с участием других команд НБА — «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». В этом сезоне американский разыгрывающий защитник провёл 71 матч (67 регулярка + 4 плей-офф), в которых в среднем набирал 18 очков.