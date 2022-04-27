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В РФБ прокомментировали резонансную историю с Боломбоем

В РФБ прокомментировали резонансную историю с Боломбоем
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Председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин высказался о скандале с центровым ЦСКА Джоэлем Боломбоем. Ранее он грубо ответил на требование «армейцев» вернуться в расположение клуба. По мнению Ерёмина, в России слишком легко дают гражданство иностранным баскетболистам.

«Есть контрактные обязательства и у игрока, и у клуба. Прежде всего, надо рассматривать их.
Боломбой родом с Украины, возможно, это причина его отказа. Мы слишком легко раздаём российское гражданство. Получаем псевдороссиян.

Как игрок он мне нравится. А так – каждый имеет право на своё мнение. Просто надо внимательнее смотреть, кто у нас россиянин, а кто – нет», — цитирует Ерёмина РИА «Новости».

Боломбой — уроженец Донецка. В 2018 году он получил российское гражданство.

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