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Тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал выход команды в 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал выход команды в 1/2 финала Единой лиги ВТБ
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И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал выход своей команды в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ. Краснодарцы вышли в следующую стадию, обыграв «Парму» (счёт в серии 3-0). В заключительном матче «Локомотив-Кубань» одержал победу со счётом 101:78.

«Я хочу поздравить «ПАРМУ» за эту серию и сезон в целом. Думаю, что команда должна гордиться той поддержкой, которую ей оказали болельщики. Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал. Завершили серию в трёх матчах. Сейчас у нас есть время отдохнуть и подготовиться к полуфиналам. Мы стараемся отдать всё на паркете и сделать плей-офф максимально интересным», — цитирует Максимовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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