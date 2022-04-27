Тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал выход команды в 1/2 финала Единой лиги ВТБ

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал выход своей команды в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ. Краснодарцы вышли в следующую стадию, обыграв «Парму» (счёт в серии 3-0). В заключительном матче «Локомотив-Кубань» одержал победу со счётом 101:78.



«Я хочу поздравить «ПАРМУ» за эту серию и сезон в целом. Думаю, что команда должна гордиться той поддержкой, которую ей оказали болельщики. Считаю, что мои игроки заслужили пройти в полуфинал. Завершили серию в трёх матчах. Сейчас у нас есть время отдохнуть и подготовиться к полуфиналам. Мы стараемся отдать всё на паркете и сделать плей-офф максимально интересным», — цитирует Максимовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.