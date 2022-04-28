Игуодала выбыл на неделю из-за повреждения позвоночника

Форвард «Голден-Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала не поможет своей команде в пятом матче серии плей-офф с «Денвер Наггетс», сообщает журналист ESPN Кендр Эндрюс. По данным источника, баскетболист травмировал шейный отдел позвоночника. Из-за этого повреждения он пропустит около недели, а затем пройдёт повторное обследование. После этого будет понятно, когда Игуодала сможет вернуться в строй.



«Голден Стэйт» ведёт в серии с «Денвером» со счётом 3-1. Форвард принял участие в трёх из четырёх матчах «Уорриорз» в плей-офф. В среднем он набирал 1,3 очка, делал 2,3 подбора и 2,3 передачи. Игуодала проводил на площадке в среднем 14 минут.



Следующая встреча состоится 28 апреля в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр». Начало — в 05:00 мск.